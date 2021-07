Quand la ville de Nantes demande à ses agents de jouer les ambassadeurs pour France urbaine

« J’peux pas, j’ai JNFU ». A l’ouverture de leur intranet, c’est ce titre qui apparait depuis quelques jours sur les écrans d’ordinateur des 7000 agents de la mairie de Nantes et de Nantes Métropole. «J’peux pas, j’ai JNFU » ou en clair : « Je ne peux pas, j’ai les Journées Nationales de France Urbaine ».

Car Nantes a été choisie pour organiser, les 9 et 10 septembre prochain, le grand raout annuel de France Urbaine, cette association regroupant 106 métropoles, agglos ou grandes villes françaises. Johanna Rolland, sa toute nouvelle présidente n’est évidemment pas étrangère à ce choix. Et pour éviter les frais inutiles pour l’association, la maire de Nantes et présidente de la Métropole compte sur ses propres agents.

France Urbaine



« La collectivité recherche 44 ambassadeurs et ambassadrices pour ces JNFU », peut-on lire sur cet appel à participation lancé aux agents. Pour quoi faire ? Réaliser des badges, remplir des tote bags et accueillir les 400 à 500 élus et cadres des métropoles attendus à ces rencontres, pour une vingtaine d’agents municipaux ou métropolitains. Et accompagner les dix visites programmées sur des lieux emblématiques de Nantes (Galerie des Machines, paysages nourriciers, jardin extraordinaire, quartier Bottière-Pin Sec…), pour une vingtaine d’autres.

Alors, ne cherchez pas certains salariés de la Ville ou de la Métropole les 9 et 10 septembre. Ils ne peuvent pas, ils ont JNFU.