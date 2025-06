Dix‐huit ans à l’hôtel de ville de Nantes… Si Johanna Rolland est réélue une nouvelle fois en mars prochain, elle pourrait rejoindre le radical Paul Bellamy (1910–1928) et son mentor socialiste Jean‐Marc Ayrault (1989–2012) sur le podium de la longévité municipale nantaise. La numéro 2bis du PS, qui s’est déclarée candidate fin 2023, mène sa (pré-)campagne depuis fin mars en position favorable à neuf mois de l’échéance.

Celle qui vient de fêter ses 46 ans, s’appuie en effet sur des moyens institutionnels puissants à la Ville comme à la Métropole, un cabinet expérimenté et une majorité rose‐verte‐rouge plutôt tenue malgré les embardées. Les réseaux, des associations au monde économique, sont bichonnés par quatre décennies de socialisme municipal.

Électoralement, la 6e ville de France demeure ancrée à gauche (ou plutôt au centre‐gauche), le Nouveau front populaire (NFP) ayant frôlé les 60 % au premier tour des législatives de 2024. « Johanna Rolland est sortante, elle a fait deux mandats, elle a des moyens et en termes de notoriété il n’y a pas photo. Sur le papier, elle est favorite », reconnaît d’ailleurs l’expérimenté Julien Bainvel (LR), un des candidats d’opposition.

Six obstacles sur l’autoroute de la réélection

La maire‐candidate martèle son mantra de la « bifurcation écologique » adoptant même, devant ses soutiens, le mot de « radicalité, au sens d’aller à la source plutôt que la politique des petits ajustements ». Face à la presse, la socialiste se dit « déterminée comme au premier jour. Peut‐être plus déterminée que jamais ». En plastronnant que sous son deuxième mandat « Nantes a changé, sans jamais trahir son identité, en restant fidèle à ses valeurs ». Avec un chiffre pour vendre son bilan : 96 % de promesses tenues – c’est évidemment bien moins, comme l’a vérifié Mediacités.

La campagne de 2026 s’annonce, en théorie et pour l’heure, moins invraisemblable que celle de 2020. L’irruption du Covid‐19 avait alors estropié le débat électoral, débouchant sur une réélection facile de Johanna Rolland. Pourtant, ses turbulents alliés écologistes déclaraient alors Nantes ouvertement « gagnable » et le macronisme demeurait à l’époque aussi insaisissable que menaçant, mordant au centre‐gauche, bousculant l’opposition de droite.

Six ans plus tard, ces ingrédients n’ont pas disparu de la marmite électorale, dont l’assaisonnement est encore rehaussé par le poids des années : cela fait 36 ans que la Ville est gouvernée par la gauche, 14 ans pour la Métropole, soit depuis sa création. Avec des risques plus ou moins importants, Mediacités a identifié six obstacles ou évènements qui pourraient faire dérailler la mécanique politique “rollandaise” bien huilée.

1. Le ras‐le‐bol des travaux

Échelle de risque :

C’est sans doute un poncif électoral. Pourtant, mieux vaut pour un(e …