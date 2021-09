Quand France urbaine remercie les agents de la ville de Nantes. Et réciproquement…

Toute organisation qui loue la Cité des congrès de Nantes pour un séminaire ou un salon le sait, elle doit gérer et financer seule l’organisation. Toute sauf France Urbaine. Pour ses 4journées nationales à Nantes, les 9 et 10 septembre derniers, l’association qui rassemble les métropoles et grandes villes françaises, a pu compter sur les heures de travail des agents de la mairie et de Nantes Métropole. A en croire les remerciements diffusés ce mercredi sur l’intranet des deux collectivités (NaoNantes), la présidente de France Urbaine et maire Johanna Rolland est satisfaite des moyens communaux et métropolitains mis en œuvre pour ces journées nationales de France Urbaine.

58 agents de la ville mobilisés

Comme nous vous le dévoilions dans Mediacités mi-juillet, un appel avait en effet été lancé au personnel municipal et communautaire pour donner un coup de main à l’organisation de ce séminaire national. Ainsi, 58 agents ont travaillé pendant deux jours à l’accueil et aux visites sur des lieux emblématiques de Nantes. 58 sur plus de 6500 que comptent les deux collectivités, cela reste limité. Mais les agents de la ville ne se sont pas contentés d’œuvrer pour France urbaine durant les deux jours des journées nationales. Cette communication interne nous apprend que « depuis plusieurs mois, un groupe projet interne a été constitué pour (les) préparer, avec le service du protocole, la direction générale et secrétariat général, les directions de l’information et de la communication, le Voyage à Nantes et la Cité des congrès ». Bref, que du beau monde.

L’objectif était clair : devant les centaines de maires et cadres des grandes villes de France, il fallait « montrer une métropole nantaise en mouvement, qui se pense et qui se co-construit de manière dialoguée, qui fait avec son histoire tout en regardant vers l’avenir ». Si l’on en croit les remerciements adressés aux agents nantais, cette petite opération de com’ entre élus était réussie.