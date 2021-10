Socialistes et écolos voient rouge après le passage du logo de la Région au « bleu Morançais »

Ils et elles étaient silencieux avant, les voilà qui se déchaînent après. La semaine passée, Mediacités, relevait et expliquait comment, depuis le 22 septembre, le logo de la Région Pays de la Loire était passé au « Bleu Morançais » sur ses comptes sociaux et même ses vidéos . « Remplacer ainsi les couleurs de la Région Pays de la Loire est plus qu'une faute de goût. Le logo d'un conseil régional n'a pas à être politisé. Revenons aux couleurs initiales » a réagi dans la foulée le député angevin Matthieu Orphelin, coprésident du groupe écologiste (12 élus), sévèrement battu au second tour des régionales, face à Christelle Morançais.

Son allié du second tour, le socialiste Guillaume Garot, leader du groupe Printemps des Pays de la Loire (12 élus également), lui emboîte le pas, dénonçant un « total mélange des genres : la couleur de la campagne de la candidate Morançais devient couleur officielle de la Région. Une institution de la République ne peut pas être accaparée par un camp politique ».

« Plus qu'une faute de goût »

D’autres usent d’un registre bien plus sarcastique. « Bienvenue en Morancaisistan » tacle l’insoumis nantais Andy Kerbrat, ex-colistier (non-élu) sur la liste de Matthieu Orphelin. « On ne s’embarrasse pas avec l’humilité en Morancie » renchérit Solène Mesnager, conseillère régionale EELV. Cela en restera-t-il là ? « Ce changement aurait dû être débattu et voté par les élus en commission permanente. C’est tristement révélateur d’une manière de faire unilatérale de Christelle Morançais en ce début de mandat» complète Solène Mesnager, contactée par Mediacités. Avant de prévenir, au nom de son groupe : « Si l’utilisation de ce nouveau logo bleu est étendue partout, sur les supports physiques, les trains, les cars et autres, cela aura un coût, c’est certain. Nous examinerons alors tous les recours qui sont à notre disposition. »