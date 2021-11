Futur CHU de Nantes : la Chambre régionale des comptes envisage une nouvelle enquête

Nouvelles difficultés, nouvel audit

Les administrateurs du CHU de Nantes sont prévenus : ils pourraient bien recevoir dans les semaines qui viennent une nouvelle visite des magistrats de la Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire. « Il n’est pas impossible qu’au vu de ce qu’il s’est passé récemment au CHU de Nantes, nous allions revoir ce sujet d’ici quelques mois », indique son président, Bertrand Diringer. « Au regard de l’ampleur du projet et des difficultés qu’il rencontre, il me semble que le CHU mérite un tel retour, pour faire un nouveau point d’étape » confie-t-il lors d’une conférence de presse donnée avec Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes, venu à Nantes lundi 29 novembre présenter la réforme controversée de la justice financière

Concrètement les magistrats financiers pourraient se lancer dans un « audit flash » de cinq à six mois pour évaluer les conséquences des récents soubresauts qu’a connu le projet de transfert du centre hospitalier nantais sur l’île de Nantes : augmentation massive du coût du projet (évalué désormais à 1,2 milliards d’euros), départ de l’équipe originelle de maîtrise d’œuvre sur fond de désaccord financier, remise en cause de la suppression de lits initialement prévue, maintien d’activité sur le site de l’actuel hôpital Laennec et prolongation du chantier d’au moins une année (l’ouverture du nouvel hôpital n’est plus envisagée avant 2027).

« Un vrai défi » financier

Des modifications majeures dont la cour avait, en quelque sorte, eu la « prémonition » dans son précédent rapport, publié en octobre 2020 et que Mediacités avait longuement analysé. A l’époque, les magistrats parlaient déjà de « vrai défi » à propos du financement du projet et s'inquiétaient de la capacité du CHU à assumer des coûts qui n’avaient alors pas encore dépassés le milliard d’euros. Possibilités d’investissement réduites, pressions sur le personnel, les fournisseurs et les patients, trajectoire financière encore floue… A l’époque, les magistrats de la CRC le rappelaient tout au long du rapport : les marges de manœuvres dont dispose l’hôpital nantais sont étroites. Un peu plus d’un an plus tard, au vu des récents évènements et malgré l’annonce d’un financement supplémentaire de l’État, ces dernières ont-elles encore réduit ? Réponse, peut-être, dans cinq ou six mois, à l'issue du nouvel audit de la CRC.

Retrouvez toutes nos enquêtes sur le nouveau CHU de Nantes