Loire-Atlantique : ces cliniques et hôpitaux qui opèrent des cancers sans autorisation

Ce sont des chiffres inédits - pour le grand public, en tout cas – qui mettent en lumière une législation méconnue en matière de santé et apparemment peu appliquée. Pour sa dernière émission diffusée sur France 2, le magazine Cash Investigation a eu accès à des bases de données confidentielles de santé française et pu compiler le nombre d’opérations réalisées chaque année par les établissement hospitalier pour les patients atteints d’un cancer, soit plus de 400 000 personnes par an, selon les auteurs de l’enquête. Il en ressort qu’en 2018, 812 hôpitaux publics et cliniques privées ont opéré des malades du cancer sans y être autorisés par les services de l’État.

Ces statistiques sont déterminantes sur un plan médical : plus une équipe hospitalière pratique un type d’opération, plus le taux de mortalité de l’établissement diminue. C’est « la répétition des gestes » qui fait le bon chirurgien, selon le professeur Fabien Reyal, chef de service à l’institut Curie, à Paris, cité par nos confrères de France info : « C’est vrai des métiers manuels, c’est vrai quand on est ébéniste, c’est vrai quand on est violoniste. Quand vous exercez beaucoup ce métier de chirurgien cancérologue, vous voyez des situations plutôt rares se répéter. »

Le nombre d’opérations par hôpital ou clinique est aussi déterminant sur un plan légal. Depuis 2009, les établissements doivent justifier d’un minimum d’activité pour conserver le droit, délivré par les Agences régionales de santé (ARS), de continuer de prendre en charge certains malades. Pour les cancers du sein, digestifs, urologiques et thoraciques, le seuil est ainsi fixé à 30 opérations par an, pour les cancers gynécologiques et ORL, à 20 opérations par an.

Plus d’une dizaine d’établissements hors des clous

Or, d’après les chiffres de Cash Investigation, ce cadre est loin d’être respecté. Ce dans tous les départements français. En Loire-Atlantique, entre 2016 et 2018, neuf établissements (les centres hospitaliers de Saint-Nazaire, Ancenis, Châteaubriant et d’Erdre et Loire, les cliniques Bretèche et Jules Verne, l’institut d’urologie, le Centre Catherine de Sienne et Santé-Atlantique) ont ainsi réalisé, en moyenne, moins de 10 opérations du cancer du système digestif. Ils sont trois (la clinique mutualiste de l’estuaire et les cliniques Jules Verne et Saint Augustin) à avoir opéré moins de 10 cancers du sein en moyenne. Et ils sont encore plus d’une dizaine à ne pas respecter les seuils pour les opérations liées à des cancers thoraciques, gynécologique ou de la sphère ORL [consulter le détail, par type d’opération et par établissement sur le site de France info].

Pour autant, et malgré un rapport de 2018 de l’Assurance maladie qui confirme que les hôpitaux et cliniques qui opèrent sans autorisations enregistrent une surmortalité de leurs patients, l’État ne sanctionne pas ces établissements, note l’émission de France 2. Les directeurs d’établissement hors des clous interrogés assument en général ces actes par le motif de l’urgence. Une justification battue en brèche par des chirurgiens qui soulignent que, pour certains cancers comme ceux du sein, l’écrasante majorité des opérations sont programmées à l’avance.