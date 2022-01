Mué en emblème national, le futur CHU de Nantes devient « irrémédiable » selon Jean Castex

Pas de truelle, ni de ciment mais de simples briques de construction en plastique : le Premier ministre Jean Castex a posé ce 21 janvier 2022, la première pierre du futur CHU de Nantes. Un symbole fort pour ce projet discuté de longue date au niveau local et un puissant message politique aussi envoyé à celles et ceux qui pouvaient encore en douter : cette fois, le coup est bel et bien parti !

« Nous sommes à un moment où les choses sont irrémédiables », a d’ailleurs déclaré le Premier ministre. Et pour cause, ce chantier du futur CHU de Nantes est désormais érigé en symbole du Ségur de la santé, le plan de relance de l’investissement en santé, lancé par le gouvernement en mars 2020 et doté de 19 milliards d’euros. Matignon ne le cache pas : « pour nous, c’est un projet emblématique du Ségur et exemplaire du point de vue de la politique que nous conduisons à l’échelle nationale. Il est celui qui bénéficiera du soutien le plus fort des pouvoirs publics, compte tenu de son ampleur, de son importance et de sa qualité ».

« Assurer, garantir, sécuriser »

En juin dernier, le gouvernement a d’ailleurs pris soin de soigner sa vitrine nantaise. Et précisément « d’assurer, de garantir et de sécuriser le financement de cette énorme opération », en ajoutant 175 millions d’euros à l’investissement initial de l’État de 225 millions d’euros. 400 millions d’euros au total qui représentent un tiers du budget (1,247 milliard d’euros) prévu aujourd’hui. « Cette enveloppe supplémentaire a été décisive », a d’ailleurs marqué Johanna Rolland, maire (PS) de Nantes et présidente de Nantes Métropole, sous les yeux de son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault, aux manettes lorsque le projet est né au début des années 2000.

« Certes, je suis en désaccord avec la ligne du gouvernement d’un point de vue politique, mais je sais dire lorsqu’il y a des avancées, a-t-elle insisté. Là, il y a eu 400 millions d’euros mis sur la table et c’est une chance pour Nantes ». Les opposants, dont une poignée manifestait aux abords du chantier ? « Aujourd’hui, nous allons de l’avant. Le Premier ministre l’a dit : ce projet est désormais irréversible », répond-elle.

Ce qui ne suffira certainement pas à lever les doutes et à faire taire les voies discordantes. A droite comme à gauche, celles de Laurence Garnier (LR) ou de Margot Medkour (Nantes en commun.e.s), deux anciennes candidates aux élections municipales, les opposants au projet continuaient ce matin à se faire entendre. Et, après un premier rapport dubitatif, la Chambre régionale des comptes a d’ores et déjà promis un nouvel audit sur ce projet aussi pharaonique que complexe. L’horizon de l’ouverture, désormais fixé à 2027, paraît encore bien lointain.

