Morançais, de Rugy, Orphelin, Garot… Comptes et mécomptes des candidats aux régionales en Pays de la Loire

Nantes • A 49 ans, cette juriste a réussi là où son prédécesseur, Olivier Laboux, avait échoué : apaiser la pétaudière de l’enseignement supérieur nantais et constituer Nantes Université, ce gros paquebot rassemblant les facs et plusieurs grandes écoles. Un bilan, plutôt salué, dont la réussite dépend néanmoins de l’obtention du label I-Site et de sa capacité à gagner le bras de fer financier avec l’État.