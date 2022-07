Conseil régional, Conseils départementaux : en Pays de la Loire, hausse des salaires pour les hauts fonctionnaires

En mai et en juin dernier, les agents de la Ville et de la Métropole de Nantes descendaient dans la rue pour demander une revalorisation salariale. Touchée par l’augmentation du coût de la vie, une bonne partie des quelques 10 000 agents territoriaux qu’emploient les deux collectivités et le CCAS réclamaient une revalorisation à trois chiffres de leur régime indemnitaire. Bien plus que les quatre ou cinq dizaines d’euros que les élus étaient prêts à leur accorder.

Est-ce pour ne pas jeter de l’huile sur ce feu contestataire ou un simple oubli ? Toujours est-il que, cette année, ni la Ville, ni la Métropole de Nantes n’ont publié les montants des dix plus hautes rémunérations versées en 2021 à leurs salariés, contrairement à ce qu’elles avaient l’habitude de faire depuis qu’une loi de 2019 oblige les collectivités à publier leurs plus hauts salaires et leur répartition par sexe. On ne saura donc pas si les plus hauts cadres des deux institutions ont, eux, bénéficié de substantielles augmentations. Pour mémoire, la moyenne des dix plus hautes rémunération s’élevaient en 2020 à 5890 euros mensuels à la Ville et 9263 euros à la Métropole.

En Pays de la Loire, d’autres collectivités ont en revanche fait preuve de plus de transparence. C’est ce que l’on apprend cette semaine en consultant la Gazette des communes. Pour le magazine destiné aux élus et fonctionnaires territoriaux, les journalistes Alexandre Léchenet et Jérémy Fichaux ont compilé les dix plus hautes rémunérations . . .