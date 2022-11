Condamné pour violences conjugales, Hervé Juvin mis au ban du groupe RN en Pays de la Loire

Chef de file du groupe Rassemblement national au conseil régional des Pays de la Loire, le député européen est poussé à la démission par le nouveau président du parti d’extrême droite, Jordan Bardella.

«Un moment de tension comme il en existe dans tous les couples. Nous sommes mariés depuis plus de 45 ans. Cette durée vaut bien qu’on passe par des moments conflictuels »… En avril 2021, quand Mediacités l’interrogeait sur la plainte déposée par sa femme deux ans plus tôt pour violences conjugales, voilà comment Hervé Juvin répondait. A l’époque déjà, la réponse ne nous avait pas paru satisfaisante – et c’est un euphémisme. Mais la tête de liste RN aux élections régionales avait refusé d’en dire plus. La justice, elle, n’avait pas encore rendu son verdict. C'est désormais chose faite.

Coups de pieds et de poings

Lundi 7 novembre, L’Obs révélait en effet que la Cour d’appel de Paris a condamné l’eurodéputé à 10 000 euros d’amende pour violences sur son épouse, le 14 octobre dernier. Selon les documents consultés par l’hebdomadaire, les faits concernent des « coups de pieds » et des « coups de poings » assénés par l’élu de 66 ans, qui a également « poussé [sa femme] dans les escaliers » et lui aurait « tordu la main ». Cette condamnation confirme une décision de première instance rendue en novembre 2021, pour laquelle Hervé Juvin avait fait appel.

https://www.mediacites.fr/portrait/nantes/2021/04/22/regionales-herve-juvin-le-joker . . .