La Région Pays de la Loire augmente les tarifs des TER

Le prix des trains et cars régionaux ainsi que des transports scolaires augmentera l'an prochain. La collectivité présidée par Christelle Morançais compte ainsi pallier en partie la flambée des tarifs de l'énergie.

À chacun son augmentation régionale... En octobre dernier, les automobilistes étaient les premiers touchés : en plus de la flambée des prix du carburant, la Région Pays de la Loire annonçait une hausse de 6% de la taxe sur les cartes grises. Soit trois euros de plus par cheval fiscal pour tous les acquéreurs de véhicule à moteur. Le 10 novembre, c’est vers le portefeuille des utilisateurs de trains express régionaux, de cars et des transports scolaires que s’est tournée la collectivité gérée par Christelle Morançais (ex LR), en annonçant une augmentation globale des tarifs pour 2023.

Concrètement, la mesure, qui doit encore être votée en session du conseil régional les 15 et 16 décembre prochain, prévoit une hausse de 4 euros par mois des abonnements TER mensuels (2 euros pour les abonnés aux cars Aléop). Les billets à l’unité augmenteront pour leur part de 6 % pour les TER et de 20 centimes pour les cars. Enfin, l’abonnement aux transports scolaires coûtera aux parents 4 euros de plus par mois et par enfant.

Curieux paradoxe

Comme celle de la carte grise, cette poussée de fièvre tarifaire est justifiée par la Région au nom de la flambée de la facture énergétique. « L’explosion des coûts nous impose de faire des choix . . .