La généreuse subvention de la Région Pays de la Loire au premier film du Puy du Fou

« Vaincre ou mourir », long métrage consacré au général royaliste vendéen Charrette, a bénéficié d’une aide de 200 000 euros du conseil régional. Et suscité quelques tensions avec des professionnels ligériens du cinéma et les élus d’opposition.

«110 minutes de passion vendéenne »… Voilà ce que vante la Région Pays de la Loire, dans une opération de promotion cinématographique inédite pour la collectivité. Son objet ? Le premier long-métrage produit par Puy du Fou Films, filiale du célèbre parc d’attraction vendéen, qui avant sa sortie nationale le 25 janvier prochain était diffusé en avant-première dans 41 salles de la région (237 en France), le 8 décembre. Baptisé « Vaincre ou mourir », le film réalisé par Vincent Mottez et Paul Mignot retrace l’épopée du général royaliste Charette, né en Vendée et mort à Nantes à la fin du XVIIIe siècle.

Président du Puy du Fou et coauteur du film, Nicolas de Villiers parle au Monde d’un budget « raisonnable, […] au-dessous de 5 millions d’euros ». Un partenariat avec le groupe Canal+ du milliardaire Vincent Bolloré est signé pour en assurer la promotion (StudioCanal) puis la diffusion (Canal+). De son côté, la Région Pays de la Loire a versé 200 000 euros de subvention (4 % du budget du film, donc) via son fonds d’aide à la création cinématographique audiovisuelle et numérique. Avec le CNC (Centre national du cinéma), ce dernier soutient « le développement et . . .