Retraites : Nantes à la Une du New-York Times

Le célèbre quotidien américain a choisi une photo prise à Nantes pour illustrer un article consacré aux manifestations contre la réforme des retraites.

Ce n’est quand même pas tous les jours… Hier, mercredi 8 mars, Nantes faisait la Une de l’édition new-yorkaise et « national » (américaine) du plus célèbre quotidien au monde : le New-York Times (les lecteurs de l’édition internationale devant se contenter d’une photo de Bernard-Henry Levy pour toute référence à l’Hexagone). Et pas la version numérique, comme cela avait été le cas en 2020, dans un article consacré au pavoisement de la rue Jean-Jacques Rousseau lors du confinement. Non, non, une photo plein pot, sur quatre colonnes de la bonne vieille édition papier, diffusée à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde.

Bon, tempérons néanmoins tout de suite les ardeurs : Nantes n’est ainsi mise en avant que pour illustrer un article consacré au mouvement national de lutte contre la réforme des retraites. Cette fois, ce n’est donc pas la métamorphose d’une ville, symbolisée par les géants de Royal de Luxe, que célèbre le quotidien, comme il l’avait fait en 2012. Mais bien une autre tradition nantaise : les manifs. En pleine page, on découvre ainsi un cliché pris lors du cortège du mardi 7 mars. Et, plus précisément, lors des affrontements avec . . .