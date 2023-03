Trois ans après sa création et deux millions d'euros de dépenses plus tard, le conseil régional va liquider sa société d'économie mixte dédiée à la rénovation thermique des logements et aux énergies renouvelables. Un « fiasco » pour l'opposition.

Deux ans et demi d’existence, près de deux millions d’euros dépensés pour un bilan quasi nul et une disparition programmée… Le 23 mars dernier, lors de la session plénière du Conseil régional, la majorité de droite et du centre a sonné le glas pour Découvrez Mediacités gratuitement pendant 48h Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse e-mail à des tiers. En cas d'échec, écrivez à contact@mediacites.fr Accédez aux 4 éditions de Mediacités gratuitement (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) pendant 48 heures

Découvrez un média 100% indépendant et sans aucune publicité Notre survie dépend de vous Un journalisme local indépendant, sans publicité, avec chaque semaine des enquêtes introuvables ailleurs : voilà ce que vous propose Mediacités. En vous abonnant aujourd’hui, vous pouvez faire la différence.

Je m’abonne Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Déjà abonné ? Je me connecte