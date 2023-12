Mediacités publie les 61 délibérations qui seront soumises au vote des élus de la Métropole de Nantes ce jeudi après-midi 14 décembre et vendredi 15 décembre, avec un focus sur cinq d’entre elles.

C’est le rituel avant chaque conseil métropolitain. Le service « relations presse » de Nantes Métropole invite la presse à un déjeuner quelques jours avant la tenue du conseil. Autour de la table, une douzaine de journalistes (dont ceux de Mediacités), la présidente Johanna Rolland, trois ou quatre vice-présidents(es) et quelques membres du cabinet. Au cours du repas, les élus dévoilent une poignée de dossiers (entre cinq et dix sur 61 délibérations) sélectionnés par la majorité métropolitaine et le cabinet. À Mediacités, nous jetons aussi un œil sur les autres délibérations et dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous publions ci‐dessous les 61 délibérations en intégralité. Parmi celles‐ci, cinq nous ont particulièrement intéressées…