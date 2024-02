Mediacités publie les 36 délibérations qui seront soumises au vote des élus de la Métropole de Nantes ce vendredi 9 février. Gros plan sur trois d’entre elles : l’augmentation des droits d’auteur de François Delarozière et Pierre Orefice des Machines de l’Ile, les organismes les plus subventionnés et une nouvelle taxe pour les hôtels et hébergeurs privés.

C’est un conseil « allégé » qui attend ce vendredi les 98 élus de Nantes Métropole. Ils auront à se prononcer sur seulement 36 délibérations. Dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, Mediacités les publie ci‐dessous en intégralité. Sous le titre « une Métropole engagée dans la bifurcation écologique et l’égalité pour toutes et tous », sept d’entre elles ont été sélectionnées par le service de communication de Nantes Métropole et présentées lundi dernier en conférence de presse : le budget 2024, le plan de prévention du bruit, le plan de préservation des cours d’eau, l’achat public responsable, une nouvelle offre d’essai des services de mobilités, un partenariat avec La Poste et l’accompagnement des personnes âgées.

Mais à Mediacités, notre curiosité légendaire nous pousse à regarder de plus près les délibérations délaissées par les communicants de la Métropole. Ainsi, nous avons relevé l’augmentation des droits d’auteur de François Delarozière et Pierre Orefice des Machines de l’Ile, dressé le palmarès des associations les plus subventionnées de l’agglomération et déniché une nouvelle taxe pour les hôteliers et les hébergeurs en tout genre.