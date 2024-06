Mediacités décrypte pour vous quatre dossiers qui seront débattus par les élus de la Métropole de Nantes ces 27 et 28 juin, et vous donne accès à l’intégralité des 64 délibérations soumises au vote.

Pour ce dernier conseil métropolitain avant la pause estivale, l’ordre du jour est copieux. Et les 98 élus de Nantes métropole devront l’examiner au pas de course. Au total, ils auront à se prononcer sur 64 délibérations en seulement un jour et demi, à partir de ce jeudi après‐midi. Lors d’une conférence de presse, la majorité conduite par la maire‐présidente Johanna Rolland (PS) a présenté en avant‐première six dossiers : la réactualisation du Plan climat air énergie territorial (PCAET), le plan de relance de l’habitat, l’achat d’une flotte de cinq bateaux électriques pour les liaisons sur la Loire, le pôle d’écologie urbaine de la prairie de Mauves, la fréquentation des établissements culturels et le compte administratif 2023.

Mais à Mediacités, nous aimons aussi jeter un œil sur les autres délibérations. Nous y avons déniché quatre informations qui méritent quelques explications. Et comme à chaque conseil métropolitain, dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous publions ci‐dessous les 64 délibérations en intégralité.