Depuis début octobre, la présidente (Horizons) de la région Pays de la Loire est immortalisée partout par un photographe dédié, employé à plein-temps par la Région, venu du Quai d'Orsay. Dans le même temps, la Sarthoise coupe 100 millions d’euros dans les dépenses de fonctionnement régionales, dont 100 postes de fonctionnaires non remplacés.

L’ambiance est lourde ce mardi 19 novembre dans le hall de l’Hôtel de Région à Nantes. Face aux agents, la présidente, Christelle Morançais vient annoncer le non‐remplacement de 100 postes au sein des directions du conseil régional, soit 10 % des effectifs. « Une décision difficile, mais indispensable face à la crise budgétaire que traverse notre pays », écrit‐elle sur X (ex‐twitter). Des coupes claires qui toucheraient en particulier les secteurs de la culture, du social, mais pas les moyens de la présidente pour sa communication personnelle.

L’œil attentif aura remarqué que, depuis le 3 octobre, les photos de ses déplacements sur ses comptes sociaux où sur ceux de la Région, sont beaucoup plus nombreuses et travaillées. Et pour cause. Selon les informations de Mediacités, la présidente (Horizons) de la Région Pays de la Loire s’est attaché les services d’un photographe personnel, qui l’immortalise partout. Sur un marché en Sarthe, au « Big Bang de l’Emploi » à Laval, à Centrale Nantes ou au départ du Vendée Globe, etc. Nous avons décompté jusqu’ici 45 photos. « La présidente trouvait qu’on n’avait pas assez de photos d’elle », explique une source proche de Christelle Morançais.