Les outils de communication de la Ville de Nantes sont en effervescence ces dernières semaines. Site internet, journal municipal, affichage public louent les « réalisations » attribuées à Johanna Rolland lors de ce mandat qui s’achève. Une utilisation de l’argent public à des fins politiques, s’interroge un lecteur de Mediacités ?

Message d’Olivier à Mediacités : Je trouve qu’il serait intéressant de nous expliquer comment le dernier numéro de Nantes Passion financé par nos impôts peut servir sur la quasi‐totalité de ses pages à faire le bilan des actions de la maire et servir d’outil de propagande et de campagne.

Bonjour Olivier et merci pour votre message. Dans le numéro d’avril de Nantes Passion, 32 des 44 pages que compte ce journal municipal sont effectivement consacrées au bilan de mandat de Johanna Rolland. Par thématique (pouvoir d’achat, famille, santé, etc.), cet outil de communication de la Ville dresse la liste des « réalisations » de la municipalité depuis le début du mandat en 2020.

En ouverture de ce dossier, après un édito de deux pages, sept Nantais et Nantaises sélectionnés par l’institut de sondage TMP jouent les intervieweurs face à Johanna Rolland. Seulement six questions/réponses ont été sélectionnées par le service de communication et publiées. Elles évoquent les travaux, la sécurité, l’environnement et les réductions budgétaires.