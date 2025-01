Le monde agricole n’échappe pas aux fourberies inhérentes aux campagnes électorales. En plein scrutin, la Confédération paysanne dénonce « les mensonges » de la FNSEA 44 à son encontre et l’utilisation du journal de la chambre à des fins électorales.

« Il n’est pas exclu que les boules puantes soient de nouveau de sortie en cette fin janvier », écrivions‐nous il y a une semaine dans notre enquête sur l’élection tendue à la chambre d’agriculture de Loire‐Atlantique. Les échanges avec nos interlocuteurs du monde syndical agricole faisaient effectivement craindre des coups bas d’ici la fermeture des votes, le 31 janvier.

Voilà ces craintes confirmées avec de nouvelles escarmouches entre la Confédération paysanne et la FNSEA. C’est la propagande électorale de cette dernière, actuellement à la tête de la chambre d’agriculture, qui a mis le feu aux poudres. Et plus précisément, un tableau listant « ce qui différencie » les trois syndicats en lice.

Un document brûlant

Dans ce document envoyé à tous les agriculteurs du département, le syndicat majoritaire dresse un portrait ravageur de son rival, « un syndicat qui s’est illustré par sa participation à des manifestations destructrices, violentes et divisant les agriculteurs » avant de poursuivre sur les « positions » du camp adverse qui, selon la FNSEA, serait « contre les réserves de substitution (méga‐bassine), le drainage (la suppression des excès d’eau), le développement de l’agriculture de production, l’élevage et la recherche ». Sans oublier d’être « un soutien aux soulèvements de la terre et L214 (une association écologiste et l’autre antispéciste) ».

Pour la Confédération paysanne de Loire‐Atlantique, ce document de propagande est un tissu de « mensonges …