Cahiers de doléances : un oubli enfin réparé ?

En 2019, des dizaines de milliers de Français se sont déplacés pour inscrire leurs attentes et leurs aspirations dans des cahiers de doléances. Promise par Emmanuel Macron, la restitution de ces 200 000 contributions n'a jamais eu lieu. Une résolution visant à enfin les rendre publiques est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 19 juin prochain.

«Pour reconstruire la confiance, nous devons écouter les citoyennes et les citoyens, notamment celles et ceux qui s’expriment peu, venant des territoires périphériques. » Marie Pochon, député écologiste de la Drôme a obtenu ce mardi 28 mai, l’inscription à l’ordre du jour de « sa » résolution qui vise à rendre publiques les quelque 200 000 doléances inscrites il y a cinq ans dans les cahiers éponymes disponibles dans les mairies de 16 337 communes, en plein cœur de la crise des Gilets Jaunes.

Le mercredi 19 juin prochain, les députés auront ainsi l’opportunité de réparer un « énorme gâchis » selon les mots de la journaliste et réalisatrice Hélène Desplanques qui a effectué une plongée dans ce « trésor national » oublié. Oublié puisque la restitution et la publication de ces contributions intimes des Français – pourtant promise par Emmanuel Macron – n’ont jamais eu lieu.

« C’est tout un peu peuple qui s’exprime là »

De fait, la grande restitution initialement prévue le 15 avril 2019 a été annulée pour cause d’incendie de la cathédrale Notre‐Dame de Paris… et jamais reprogrammée. Pourtant, comme l’assurait un collectif d’élus et d’acteurs locaux dans une tribune au Monde parue le 15 avril dernier « plonger dans les cahiers de doléances de 2019 est une véritable cure de jouvence démocratique. C’est tout un peuple qui s’exprime là. »

Des cris du cœur aux propositions concrètes en passant par les interpellations d’une population qui se sent méprisée par « ceux d’en haut », à Toulouse, Lyon et Lille, Mediacités a pu confirmer la puissance de ces contributions.

Une plateforme dédiée afin de rendre largement accessibles les doléances

Pourtant, la seule manière de découvrir cette matière unique est actuellement de pousser les portes des archives départementales. D’où la résolution portée par 18 parlementaires pour que soit créée une plateforme numérique afin de rendre largement accessibles ces doléances.

La résolution enjoint également le gouvernement à « organiser un événement de restitution des cahiers de doléances du Grand Débat National de 2019, en incluant et en remerciant les maires et élus locaux, en particulier des ruralités, qui ont joué un rôle de médiation institutionnelle dans un contexte de crise, qui gagne à être reconnu et remercié. »