AESH : un déficit inégal selon les départements

Dans les écoles, le manque d’accompagnants pour les élèves en situation de handicap n’a jamais été aussi élevé partout en France. Quasiment tous les départements sont concernés, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Education.

Le manque d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) atteint des sommets dans l’ensemble du pays. Selon le décompte de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), publié mardi 28 octobre par France Inter et mis en carte par Le Monde, 48 726 enfants étaient en attente d’un AESH en septembre. Cela représente 14 % des enfants concernés. L’année précédente, ils n’étaient que 36 186 à la même époque.

En Haute‐Garonne, par exemple, 1 203 enfants étaient en attente en septembre sur les 12 998 élèves nécessitant un AESH. En octobre, citant des sources syndicales, nous écrivions que le déficit s’élevait à 500 AESH dans le département. Celui‐ci serait donc en diminution.

C’est d’ailleurs le cas à l’échelle nationale, puisqu’à la date du 30 octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, cité par Le Monde, estimait le déficit « aux alentours de 42 000 » sur les 352 102 élèves ayant droit à cet accompagnement.

Les disparités sont grandes d’un département à l’autre. Selon les chiffres ministériels, les 1 397 enfants ayant droit à un AESH dans le Gers sont tous sont accompagnés. À l’inverse, dans les Bouches du Rhône, 6 949 enfants en attente …