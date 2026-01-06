Comment l’Education nationale force des familles à déscolariser des enfants en situation de handicap dans le Rhône

« C’est de l’acharnement ». Ludivine est écœurée. « Il y a de la colère, mais surtout de la tristesse », confie cette directrice des ressources humaines qui vit, à Lyon, avec son compagnon et leurs deux enfants. Aristide, son fils de 17 ans, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Il suit l’instruction en famille : son père lui fait l’école à la maison depuis qu’il a quitté son dernier collège, en avril 2024. Et ce n’est pas par choix.

En décembre 2023, Aristide reçoit une notification de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) pour l’orienter vers un Institut médico‐éducatif (IME). Dès lors, le collège de secteur dans lequel est inscrit l’adolescent lui intime de rejoindre un établissement spécialisé. « Nous contactons donc les IME notifiés mais aucun n’a de place », raconte Ludivine à Mediacités.

Résultat, en février 2024, le rectorat de Lyon oriente Aristide vers