Conseil municipal électrique à Balma

C’est une séance houleuse du conseil municipal de Balma qui s’est tenue le 30 janvier. Un échange animé a eu lieu autour des révélations de Mediacités publiées quelques heures auparavant. Laurent Méric, tête de la liste « Balma Solidaire et Innovante » et membre de l’opposition, a pris la parole pour expliquer les raisons de son signalement fait auprès du Procureur de la République de Toulouse. En réponse, Vincent Terrail-Noves s’est dit « sali » par une « démarche » à quelques semaines de l’échéance électorale. Pour le maire de Balma, « à l’issue de cette procédure, il y aura peut être un classement sans suite, probablement, ou un non-lieu », à la suite de quoi il se réservera le droit de porter plainte en « diffamation et dénonciation calomnieuse » contre les auteurs de cette « abominable machinerie ». Et de convoquer la mémoire de Dominique Baudis, un homme qui avait été « traîné dans la boue avec un résultat de non-lieu ».

Dès le lendemain, La Dépêche du Midi a publié un article dans lequel M. Terrail-Noves, confirmant ces propos, ajoute qu’il n’avait pas connaissance de la démission de Mme Lenoble lors du conseil municipal du 3 décembre. Une affirmation qui contredit la version donnée par l’ancienne conseillère déléguée.

Frédéric Dessort