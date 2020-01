La campagne municipale se tend à Balma. Le parquet de Toulouse vient d’ouvrir une enquête préliminaire confiée au SRPJ de Toulouse, le 27 janvier, – et ce en lien direct avec le Procureur de la République Dominique Alzéari – pour faux en écriture publique dans le cadre du conseil municipal. L’affaire concerne une présumée fausse procuration faite par la conseillère municipale déléguée en charge de la cohésion sociale, Lydie Lenoble, lors du conseil municipal du 3 décembre 2019. Sollicitée, Mme Lenoble n’a pas souhaité s’entretenir avec Mediacités, mais selon nos informations, elle dément catégoriquement avoir produit ce document. Et pour cause : l’élue en question avait démissionné le 9 novembre. Un courrier en recommandé avec accusé de réception – que nous avons pu consulter – a été envoyé à cette date au maire pour l’en informer. À ce jour, Lydie Lenoble figure toujours pourtant sur le site internet de la ville dans l’organigramme des élus.

Laurent Méric, élu de l’opposition et tête de liste de « Balma Solidaire et Innovante », est à l’origine du signalement fait au parquet à la fin décembre, co-signé par six autres élus de l’opposition. « Ce jour-là, lors de l’appel, Vincent Terrail-Noves a déclaré que Mme Lenoble avait fait une procuration à la première adjointe de la mairie, Mme Lamant. Ayant appris par la suite que Mme Lenoble avait démissionné bien avant cette séance du …