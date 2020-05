Antoine Maurice, favori du 2e tour, selon un sondage

D’après un sondage de l’institut Ifop, Antoine Maurice remporterait le 2e tour des élections municipales à Toulouse, le 28 juin prochain, avec 52 % des voix dans le cas d’un duel contre Jean‐Luc Moudenc. Le maire sortant enregistrerait un score de 48 %.

Battu dans presque toute les tranches d’âge, le maire de Toulouse rallierait 63 % des électeurs de 65 ans et plus. La liste d’union de la gauche convaincrait une majorité de travailleurs indépendants (65 %) et de cadres et professions intellectuelles supérieures (53 %). La liste du maire sortant rallierait quant à elle davantage d’ouvriers (53 %) et d’inactifs (55 %).

« Ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs », prévient toutefois l’institut de sondage. Commandée par Archipel citoyen, l’enquête a en effet été réalisée par téléphone sur un échantillon représentatif de 705 électeurs Toulousains, entre les 22 et 25 mai. D’après l’Ifop, la marge d’erreur est de 3,8 points pour un résultat proche de 50 %.

En cas de triangulaire, c’est la liste Aimer Toulouse qui s’imposerait avec 44 % des voix, contre 39 % pour la liste Archipel citoyen et 17 % pour la liste Une nouvelle énergie.

Pour les partisans d’une union entre les deux listes de gauche, ces résultats tombent à point nommé. « Nous avons rencontré Nadia Pellefigue jeudi soir. Nous avons trouvé le chemin d’un projet commun et d’un pacte de gouvernance qui respecterait la proportionnelle des résultats du 1er tour, explique Antoine Maurice. Nous attendons sa réponse. Nous ne comprendrions pas qu’ils refusent un accord juste et respectueux. »

D’après la tête de liste d’Archipel Citoyen, son …