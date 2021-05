Annulation du PLUi-H : Passe d’armes entre Jean-Luc Moudenc et le tribunal administratif de Toulouse

Après avoir décidé, le 30 mars, d' annuler le plan local d’urbanisme intercommunal-Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole , le Tribunal administratif a annoncé, le 20 mai, que cette décision serait applicable immédiatement. Les arguments présentés par Toulouse Métropole n'ont pas convaincu les juges qui ont estimé que « le maintien en vigueur du PLUi-H n’était pas de nature à garantir une moindre consommation d’espace que le retour temporaire aux plans d’urbanisme communaux » préexistants

De plus, le tribunal a jugé qu'« aucun des autres arguments avancés depuis le jugement du 30 mars 2021 ne permettait d’établir que l’annulation rétroactive du PLUi-H pourrait entraîner, au regard des divers intérêts publics et privés en présence, des conséquences manifestement excessives susceptibles de justifier qu’il soit procédé à titre dérogatoire à une modulation des effets de cette annulation ».

Ce jugement n'a pas plu du tout au maire de Toulouse qui a vertement critiqué la juridiction et les trois juges à l'origine de cette décision : Pierre Bentolila, président, Françoise Perrin, première conseillère, et Florian Jazeron, premier conseiller. « Je m’inquiète d’une décision profitant à quelques propriétaires fonciers, prise par trois juges dans une salle de réunion, qui piétine la volonté du peuple, représentée par 37 maires unanimes, exprimée puis confirmée par les citoyens lors des élections municipales de 2014 et 2020 dans nos 37 communes, a assené Jean-Luc Moudenc. Le signal envoyé, c’est l'encouragement à l’individualisme déjà exacerbé. Le ressenti populaire, c’est le mépris d’une élite éloignée des réalités de la vie quotidienne. Le résultat sociétal, c’est, je le crains, la contribution à un prochain triomphe populiste. »

Point par point, le tribunal a répondu à l'édile vendredi 21 mai, rappelant que ses jugements étaient rendus « au nom du peuple français » et « dans les conditions fixées par la loi, elle-même expression de la souveraineté populaire ». En conséquence, « le jugement collégial mis en cause est intervenu, après deux audiences, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires », insiste le tribunal administratif.

Les magistrats rappellent qu'ils sont « tenus déontologiquement, sous peine de sanction disciplinaire, à des obligations d’indépendance et d’impartialité en particulier, sur le plan politique » et que le jugement du 20 mai repose sur le code de l'urbanisme et la jurisprudence. Ils concluent en soulignant qu'il existe une possibilité de contester leur décision en faisant appel devant la Cour administrative de Bordeaux. Toulouse Métropole a d'ailleurs déjà annoncé son intention de faire appel et de déposer une requête en sursis à exécution.

Dans l'opposition métropolitaine, le groupe Métropole écologique et citoyenne pour des territoires solidaires s'est étonné des propos du président de Toulouse Métropole, déplorant des « mots d’une virulence rare à l’égard de la justice ». « Jean-Luc Moudenc se retrouve, après sept ans de mandat, avec un PDU et un PLUi-H annulés et pour seules réalisations les projets qui avaient déjà été lancés avant qu’il ne redevienne maire en 2014 », soulignent Isabelle Hardy et Thomas Karmann, co-présidents du groupe. À Toulouse, nous sommes dans une "métropole du flou", avec toutes ces annulations de schémas structurants et le décalage et les retards sur les différents projets : ZFE, métro... Quelle sera la prochaine annulation, quel sera le prochain retard ? »