La mairie de Toulouse va fermer le centre d’accueil de mineurs exilés pendant la trêve hivernale

L’annonce a été faite le 25 janvier dernier via un courrier du Centre communal d’action sociale (CCAS), propriétaire du site, à la centaine de mineurs isolés non accompagnés hébergés à l’ancien Ehpad des Tourelles à Lardenne. Ils devront quitter les lieux le 7 février prochain.

La décision a pris de court les associations actives sur le site comme Médecins du Monde. « On s’étonne de ce choix et de sa rapidité, réagit Nicolas Puvis, coordinateur régional des actions mobiles de l’ONG. On avait eu une réunion en décembre dernier où l’on nous avait dit que les jeunes pouvaient rester jusqu’à la fin du mois d’avril. Tout se passe très vite. » Dans le courrier du CCAS, la mairie justifie sa décision par « l’existence d’incidents très violents tels que les événements qui ont eu lieu les 14 et 27 décembre 2021 ». « L’absence du respect du cadre d’accompagnement négocié nous amène à devoir mettre fin à ce dispositif » complète la municipalité en réponse à nos questions.

Nicolas Puvis confirme ses épisodes tendus dus à certains résidents exclus par la suite. Mais pour lui, la majorité des jeunes hébergés « a subi ces situations et n’y est pour rien ». « Au lieu d’augmenter les effectifs pour les encadrer et assurer leur sécurité, la commune va fermer leur lieu d’hébergement. C’est la double peine », ajoute-t-il.

Les jeunes exilés hébergés sur les lieux ont tous en commun de ne pas avoir été reconnus comme mineurs par les services du Département de la Haute-Garonne, chargés de s’occuper des mineurs isolés non accompagnés. Ceux considérés comme majeurs sont livrés à eux-mêmes, même s’ils engagent une démarche en justice pour contester la décision. « Dans 80 % des cas, ils sont à nouveau considérés comme mineurs après décision de justice », assure Nicolas Puvis.

Pour pallier ce déficit de prise en charge, la mairie de Toulouse a mis en place ce dispositif d’hébergement et d’accompagnement en 2019 en s’appuyant sur plusieurs associations. L’Arseea (Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte) a notamment été missionnée par la collectivité pour gérer l’ancien Ehpad des Tourelles. « La mairie avait pris ses responsabilités pour pallier un système défaillant. C’est une bonne chose, mais si le lieu ferme, ces jeunes scolarisés vont se retrouver sans solution d’hébergement en pleine période de trêve hivernale », regrette Nicolas Puvis.

D'après la mairie, « l’objectif est de reconstruire un cadre de mise à l’abri et d’accompagnement pour ces jeunes en attente de clarification de leur situation administrative ». D'ici là, « l'accès à l’eau, à l’électricité et à l’alimentation » seront garantis par la collectivité, assure cette dernière, sans lister le logement parmi ces « besoins premiers » reconnus à ces mineurs.

« Un recensement des situations a été proposé pour permettre des orientations et éviter les sorties sèches à la rue. Le dialogue doit demeurer possible dans cette optique », rappelle Daniel Rougé, premier adjoint du maire de Toulouse, et vice-président du CCAS. Une singulière définition du dialogue alors que les associations ont été mises devant le fait accompli avec cette fermeture annoncée sans concertation. Celles-ci demandent à la mairie de revenir sur sa décision et appellent à un rassemblement vendredi 4 février devant le Capitole.