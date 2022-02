Les arbres, victimes sous-estimées de la troisième ligne du métro toulousain

Le chiffre est précis. Il a été annoncé lors de l’enquête publique environnementale sur l’impact de la troisième ligne de métro, close le 28 janvier : « Le bilan estimatif des arbres impactés par le chantier de la troisième ligne est de 2 087 arbres au total. » Pour compenser ces pertes, 5 000 arbres seront plantés. « Ainsi l’effort de végétalisation mis en œuvre ira au-delà des impacts engendrés par le projet », conclut l’étude d’impact de Tisseo. Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, comptera-t-il ces plantations dans les 100 000 arbres qu’il a promis de planter d’ici 2030 ?

La question est encore sans réponse, mais le chiffrage de Tisséo fait déjà s’étrangler Richard Mebaoudj. « La compensation ne se résume pas à dire "on vous donne deux arbres pour le prix d’un", s’insurge ce membre du collectif Info Action 3e ligne. L’arrachage de plus de 2 000 arbres n’est pas anodin et ses conséquences dépendent de l’âge des arbres, leur état de santé, leur site d’implantation… ». En se basant sur le Baromètre de l’arbre, un outil mis au point par des experts arboricoles, son collectif estime qu’il faudrait en réalité planter… 20 000 arbres ! La différence est de taille.

Un impact global sous-estimé ?

Les sites d’arrachage, les lieux de plantation, leur mise en œuvre et leur suivi sont également questionnés par d’autres contributeurs de l’enquête publique environnementale. Alors que la localisation des 2 087 arbres n’est pas détaillée, l'Abave, une association environnementale de Blagnac, s’inquiète du devenir de 130 arbres situés sur des parcelles « pour lesquelles […] l’enquête n’indique rien ».

L’impact global serait en outre sous-estimé. Le collectif Terrasse Limayrac s’interroge par exemple sur « l’effet du tunnel qui passera sous la partie sud-ouest du bois de Limayrac […] sur l’alimentation en eau par la nappe phréatique [et] sur le système racinaire des arbres ».

Enfin, une partie des plantations prévues pose aussi question. Certaines sont proches d’espaces naturels ou sur des parcelles déjà boisées, sur le site du Touch, à Ramonville ou à… Montgiscard, à près de 10 km du tracé. La Mission régionale d’autorité environnementale pointe cet éloignement qui « implique de fait une dégradation non compensée pour les habitants du territoire impacté » et questionne « les réels gains écologiques engendrés » sur ces espaces naturels plutôt que sur des sites fortement dégradés ou artificialisés. Voilà qui questionne encore davantage un bilan environnemental déjà contesté et dont le conseil municipal doit discuter ce mardi lors d'une session extraordinaire.