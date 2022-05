Législatives : une photo de Pascale Lagorce sème le trouble à France 3 Occitanie

La photo désespère les journalistes toulousains de France 3 Occitanie : leur rédactrice en chef, Pascale Lagorce, s’affiche aux côtés du candidat LR dans la 1ère circonscription du Tarn, Rodolphe Pirès. Cette photo, postée sur la page Facebook de Pascale Lagorce, exprime toute la connivence et la complicité qui existent entre eux. On y cherchera en vain la moindre distance journalistique…

Le cliché a été pris en marge du débat organisé le 17 mai dernier par France 3 Occitanie entre quatre candidats de cette 1ère circonscription du Tarn. Mais Pascale Lagorce n’a pas fait de séance photos avec les trois concurrents de Rodolphe Pirès… ou, à tout le moins, elle ne les a pas publiées. Une inégalité de traitement entre les participants au débat qui pose question.

Ce débat faisait polémique avant même d’avoir commencé puisque certains candidats n’étaient pas invités. Roland Gilles (divers droite), mécontent, a saisi l’instance de tutelle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Jean-Michel Baylet et Sébastien Vincini aussi

Pourquoi ce régime préférentiel pour Rodolphe Pirès ? Comme Pascale Lagorce, le candidat a exercé le métier de journaliste sportif et commenté le rugby à XIII (et aussi à XV) sur les antennes de Sport+ ou beIN Sports. Le confrère et la consoeur se connaissent sans doute depuis longtemps et ont fréquenté les mêmes tribunes de presse. Si l’an dernier, Rodolphe Pirès est passé « de l’autre côté » en se lançant dans la compétition électorale, Pascale Lagorce ne voit apparemment toujours pas en lui un homme politique comme un autre.

Cette photo a des précédents : le 21 juillet dernier, Pascale Lagorce posait déjà tout sourire dans La Dépêche aux côtés de Jean-Michel Baylet, patron de presse et potentat régional. Pour couronner le tout, la rédactrice en cheffe de France 3 Occitanie, très en verve cette semaine, a également affiché sa proximité avec d’autres élus de la région. Jeudi 19 mai, elle compose sur Twitter une ode à la gloire de Sébastien Vincini, qui quittait ce jour-là la tête de la fédération du PS 31 tout en restant numéro 2 du PS national et premier vice-président de la Haute-Garonne. « Souvenirs pour toujours de la soirée où vous avez été élu @SebVincini. Ce soir-là, devant la photo de Jaurès, j’ai découvert une belle personne, un homme engagé. Toutes ces années à vous suivre et à chaque fois, vous avez répondu à nos demandes. Merci Monsieur. Bonne route ! »

Dans sa réponse, l’intéressé se montre un peu goguenard : « Merci. Vous aurez de multiples occasions de m’inviter. » Sur le site de la télévision locale de service public, les journalistes sont consternés : si l’indépendance de Pascale Lagorce apparaît comme une vaste blague, cela a des répercussions sur toute la rédaction.

Bruno Vincens

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr