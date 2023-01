Appel à témoignages sur l’état des écoles toulousaines

Vous êtes professionnel ou parent d'élève ? Aidez-nous à nous faire une idée plus précise de l'état réel des écoles toulousaines, en remplissant ce formulaire.

Nous avons besoin de vous ! La dizaine de témoignages recueillis pour notre article sur l’état des écoles toulousaines nous a permis de nous faire une idée de la situation de délabrement ou de mauvais entretien de quelques écoles toulousaines, notamment celles de Flaguière et Bonnefoy.

Ces premiers entretiens nous laissent à penser qu’il ne s’agit pas de cas isolés, et que de nombreuses autres écoles souffrent également de problèmes d’isolation, de chauffage, de fuites, d’hygiène, d’équipements et de menuiseries vieillissantes, etc. Et ce, malgré les investissements en hausse de la mairie de Toulouse consacrés aux écoles.

Pour poursuivre ce sujet, nous invitons donc nos lectrices et nos lecteurs à nous faire part des difficultés qu’elles ou ils rencontreraient dans les établissements scolaires fréquentés par eux-mêmes en tant que professionnels, ou par leurs enfants ou proches.