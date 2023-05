Quand Jean‐Jacques Bolzan confond spécialités locales et localisme

L'élu toulousain en charge de l'alimentation a détourné ou mal compris un classement sur les spécialités locales pour vanter une hypothétique bonne place de Toulouse dans la production alimentaire locale.

Il arrive parfois de relayer des études peu sérieuses quand elles nous arrangent. Cette fois‐ci, Jean‐Jacques Bolzan en a carrément détourné le sujet. « Toulouse vient d’être classée 50ème ville où on mange le plus local au monde ! Bravo à tous les talents régionaux du #Bienmanger ! Une belle récompense pour nos circuits courts, nos produits et toute la filière de l’alimentation », a écrit l’adjoint à la mairie de Toulouse en charge du « bien manger » sur le réseau social Twitter, ce 22 mai.

Problème : le classement sur lequel il se fonde – d’après ses réponses aux personnes lui demandant sa source – ne concerne pas le localisme alimentaire. Tastealtas.com, sorte de guide de voyage culinaire, a publié le 8 mai dernier son classement des 100 meilleures villes du monde où l’on mange “la meilleure spécialité locale” (The best cities to try local food, en anglais). Toulouse y occupe effectivement la 50e place, grâce à quelques spécialités comme le fénétra, la croustade aux pommes, la brique du Capitole, le cassoulet, la garbure, la saucisse de Toulouse, le foie gras et… le gratin dauphinois.

https://www.mediacites.fr/dansmaville/nourrir-nos-villes/

Pas de critère sur le lieu de production

Pour arriver à ce résultat, le site a combiné la moyenne des notes des meilleurs plats locaux et régionaux selon son pr …