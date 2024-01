L'ancien maire de Saint-Jory est soupçonné d'avoir monnayé ses pouvoirs d'éls pour toucher des commissions lors de transactions immobilières. Mis en examen dans une précédente affaire, il a démissionné en septembre de ses mandats.

Grosse semaine pour les élus LR de l’agglomération toulousaine. Après la condamnation de Laurence Arribagé le 29 septembre, c’est le maire démissionnaire de Saint‐Jory, Thierry Fourcassier, qui a été placé en garde à vue le 30 janvier dans le cadre d’une enquête sur des faits de corruption, prises illégales d’intérêt et blanchiment. Son épouse, un apporteur d’affaires immobilières et un direct d’agence de voyages sont également concernés.

Révélée par notre confrère de 100 % Radio, dès mardi, l’information a été confirmée par le parquet de Toulouse, ce jour. L’enquête a été ouverte en juin dernier par les services judiciaires après une alerte de la direction régionale des finances publiques de Haute‐Garonne « qui avait remarqué plusieurs mouvements bancaires de sommes importantes, non expliqués, sur les comptes de l’ancien maire », rapporte le parquet.

Les investigations ont connu une accélération en septembre lorsque 100 % Radio a rendu publics des enregistrements sonores accablants pour Thierry Fourcassier. On y entend l’élu parler des sommes d’argent qu’il doit toucher dans le cadre de transactions immobilières.

Un million d’euros de voyages en six ans

Les enquêteurs de la brigade financière de Haute‐Garonne ont pu établir que « plusieurs projets de ventes de terrains personnels, qui n’ont jamais été conclus, ont donné lieu à des versements de clauses d’immobilisation ou d’acomptes pour des montants importants, sans respecter certaines prescriptions légales ».

Ces sommes auraient permis à Thierry Fourcassier et sa famille d’effectuer « de très nombreux voyages touristiques familiaux entre 2017 et 2023, pour un montant supérieur à un million d’euros, soit en moyenne 175 000 euros par an ». Selon le parquet de Toulouse, « à peu près la moitié directement par les apporteurs d’affaires, l’autre par le mis en cause immédiatement après avoir reçu des fonds sur ses comptes de ces mêmes intermédiaires immobiliers ».

L’analyse des comptes de l’ancien vice‐président de Toulouse Métropole « fait apparaître de nombreux versements et paiements en espèces » qui font soupçonner un vaste système de rétribution occulte de l’utilisation des pouvoirs de l’élu, au profit de certains promoteurs immobiliers très actifs sur la commune de Saint‐Jory ».

Déjà mis en examen pour trafic d’influence

Cette garde à vue s’ajoute à une procédure plus ancienne. Thierry Fourcassier a en effet été mis en examen en septembre 2023 pour trafic d’influence dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en 2016.

Comme Mediacités l’avait révélé en 2019, le maire et son adjoint à l’urbanisme « incitaient les promoteurs ayant des projets immobiliers dans la commune, à financer les associations communales en lieu et place de la commune, sous l’appellation de sponsoring. En outre, les promoteurs achetaient des encarts publicitaires dans le magazine communal à un prix élevé », résume le parquet de Toulouse dans un communiqué.

Dénonçant un « lynchage médiatique de l’opposition » saint‐jorienne, Thierry Fourcassier a démissionné de ses mandats municipaux et métropolitains le 26 septembre. Deux mois plus tard, la commune a tourné la page en confiant l’écharpe tricolore à son opposant socialiste Victor Denouvion. Pour l’ancien maire, en revanche, un long chapitre judiciaire vient de s’ouvrir.