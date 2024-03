La Croix publie chaque année le triste décompte des personnes décédées dans la rue, réalisé par le collectif Les Morts de la rue. A Toulouse et en Haute-Garonne, c’est le cas de 13 personnes.

Certains ont disparu dans l’indifférence générale. 11 personnes à Toulouse, une à Fenouillet et une à Muret : au total, au moins 13 sans‐abri sont décédés entre le 9 janvier 2023 et février 2024 dans la région toulousaine. Dix hommes, une femme, et deux personnes au sexe inconnu. La Croix publie comme chaque année leur liste, réunie par le collectif Les Morts de la rue.

Ce qui frappe est le jeune âge des victimes : 42 ans en moyenne pour celles pour lesquelles il est connu. Parmi les rares dont l’identité a pu être précisée dans la Ville rose et ses environs, Florian s’est éteint le 7 août 2023 à Fenouillet, à l’âge approximatif de « 24 à 27 ans ». A peine moins jeunes que lui, deux sans domicile fixe toulousains de 33 et 34 ans sont morts en novembre et en décembre de la même année.

La plus âgée, dans la liste des victimes toulousaines, est aussi la seule femme, décédée à 59 ans, le 21 juin 2023.

Un enterrement organisé par Gouttes de vies

Seuls deux prénoms permettent de sortir de l’anonymat dans ce funeste décompte toulousain : celui de Florian, mais aussi celui de Benjamin, surnommé « the fisherman » (le pêcheur NDLR). Décédé le 6 mars 2023, la presse locale s’est fait l’écho de l’enterrement de ce jeune homme de 46 ans, organisé par l’association Gouttes de vies et quelques amis de la rue. D’après Actu Toulouse, le SDF d’origine hongroise a trouvé la mort devant le foyer où il passait ses nuits dans le quartier de Saint‐Cyprien. Les riverains se souviennent de cet homme, qui faisait la manche dans son fauteuil roulant, muni d’une canne à pêche.

En plus de ces 13 victimes toulousaines, on recense 17 autres victimes dans la région Occitanie, dont Mickaël dit « Mickey », 43 ans, à Castres, Pierre, 59 ans, à Montauban, Dariusz, 55 ans, à Auch, Joachim, 30 ans, à Foix, ou encore Ophélie dite « Chachou », 29 ans, à Millau, Pierre dit « Pierrot », 62 ans à Montpellier, Rudy, 25 ans à Perpignan, et Elisabeth, 40 ans, à Canet‐en‐Roussillon…

Un hommage a été rendu aux 656 victimes de la rue au niveau national le 19 mars aux Arènes de Lutèce à Paris.

La liste complète des morts de la rue en Haute‐Garonne, entre janvier 2023 et février 2024 -Benjamin dit « the fisherman », 46 ans, le 6 mars 2023 à Toulouse -Un homme, le 12 mars 2023 à Toulouse -Une femme, 59 ans, le 21 juin 2023 à Toulouse -Florian, 24 à 27 ans, le 7 août 2023 à Fenouillet -Un homme, 34 ans, le 7 novembre 2023 à Toulouse -Un homme, 55 ans, le 13 novembre 2023 à Toulouse -Un homme, en 2023, à Toulouse -Une personne, en décembre 2023, à Toulouse -Une personne, en décembre 2023, à Muret -Un homme, 33ans, le 5 décembre 2023, à Toulouse -Un homme, en janvier 2024, à Toulouse -Un homme, le 6 février 2024, à Toulouse -Un homme, février 2024, à Toulouse Source : Collectif « Les morts de la rue »