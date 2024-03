L’élue en charge des affaires scolaires, l’une des plus fidèles de l’équipe de Jean-Luc Moudenc, est promue au poste de première adjointe, suite à la démission de Daniel Rougé. Ce nouveau remaniement vient d'être entériné en conseil municipal.

« J’ai pris acte de la décision de mon collègue et ami Daniel Rougé qui m’a transmis sa démission de son poste de premier adjoint », a annoncé hier le maire de Toulouse dans un communiqué, remerciant l’élu pour son « humanité » et son « dévouement ». Le chirurgien, qui quitte cette fonction « pour des raisons personnelles », conserve néanmoins ses délégations (la coordination des politiques de solidarité et inclusion et les relations institutionnelles avec les acteurs publics et privés).

Jean‐Luc Moudenc annonce par la même occasion la nomination de Marion Lalane de Laubadère pour prendre sa suite, et l’assister dans cette fonction « exigeante, qui implique une mobilisation et des responsabilités importantes ». Saluée par le maire pour son énergie, sa rigueur et sa force de travail, cette enseignante en histoire‐géographie de 51 ans est engagée depuis 2014 dans l’équipe municipale. Elle y est chargée des affaires scolaires (bien grandir, travaux dans les écoles, réussite éducative…), présentées comme « le budget le plus important » de la collectivité par le maire de Toulouse, et gardera ce poste.

Aux côtés de Jean‐Luc Moudenc depuis 2012

Si l’élue s’est toujours plutôt positionnée du côté du centre droit, comme le soulignait Le Journal toulousain en 2018, Marion Lalane de Laubadère « refuse le jeu des partis ». Sa première expérience politique, selon cet article, remonte tout de même à 1998, quand elle prend sa carte à l’UDF à Châteauroux pour un an. Ce n’est ensuite qu’en 2012 que Marion Lalane de Laubadère renoue pour …