Cible d'une insulte homophobe pendant la campagne municipale 2020 à Toulouse, l'ancien candidat de la liste Archipel citoyen a enfin reçu les dommages et intérêts que son agresseur a rechigné à lui verser, malgré sa condamnation. Une somme dont le conseiller municipal d'opposition a fait don à l'association Jules et Julies.

Deux années pour obtenir justice. Quatre années pour recevoir réparation. Le conseiller municipal écologiste Antoine Maurice a reçu récemment les dommages et intérêts que lui devait Laurent Conreur, condamné le 16 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour injure homophobe. Alors collaborateur de groupe auprès des élus de la majorité municipale de Jean‐Luc Moudenc, ce dernier avait traité l’ancien candidat d’Archipel citoyen de « tarlouze » dans un commentaire, publié le 26 juin 2020, sur son profil Facebook.

Sommé par la justice de verser 800 euros à Antoine Maurice pour préjudice moral et 1 200 euros pour frais d’avocat, Laurent Conreur a rechigné à payer dans les temps. Et il a fallu l’intervention d’un huissier de justice pour lui faire entendre raison. Déduction faite des frais d’intervention de ce dernier, Antoine Maurice a finalement reçu 1 500 euros.

1 500 euros pour une association

« En signe d’engagement contre toutes formes de discriminations, Maître Tewfik Bouzenoune, avocat d’Antoine Maurice, a renoncé à ses honoraires, rappelant que la lutte contre l’homophobie n’est pas qu’une bataille judiciaire, mais un devoir moral », annonce dans un communiqué le groupe des élus municipaux Toulouse écologiste et solidaires, que préside Antoine Maurice.

L’intégralité de cette somme a été reversée par Antoine Maurice à l’association Jules et Julies, qui apporte soutien et écoute aux jeunes LGBTQIAP+ (Lesbiennes, Gays, Bi·es, Transgenres, Queers, Intersexes, Asexuelles & assexuels, Aromantiques, Pans et Alliées), Toulouse.

« Ces décisions renforcent ma détermination à lutter contre l …