Les partisans de la Jonction Est sont de plus en plus nombreux, mais 62 % des habitants de la métropole toulousaine restent opposés à ce vieux projet autoroutier.

L’enquête publique sur la Jonction Est approche de sa fin. Ouvert le 26 novembre, le registre sera clos le 7 janvier à 17 h. Il a déjà recueilli plus de 3 100 avis. C’est trois fois plus qu’à la mi‐décembre.

Selon notre décompte (arrêté à 15 h, ce lundi 6 janvier), les partisans du projet sont de plus en plus nombreux. Alors qu’ils représentaient un quart des avis déposés à la mi‐décembre, ils sont aujourd’hui plus de 36,3 %, soit 1 126 personnes, à affirmer le besoin d’un nouvel échangeur entre ceux de Lasbordes (n°17) et Montaudran (n°18) et une jonction autoroutière vers les communes de l’Est toulousain pour désengorger les axes existants.

La mobilisation de la commune de Balma qui a communiqué en faveur du projet auprès de ses administrés, et celle des acteurs du BTP dont une trentaine ont copié‐collé la même contribution de soutien, n’ont cependant pas été suffisantes pour renverser la balance.

Si les opposants au projet ne représentent « plus » que 61,3 % des contributions (contre 72 % à la mi‐décembre), ces 1 904 habitants de la métropole toulousaine restent encore largement majoritaires à refuser de voir disparaître une zone verte au profit d’un projet dispendieux privilégiant l’automobile à leurs yeux.

partager sur