Jonction Est : l’enquête publique a déjà reçu plus de mille contributions

Ouverte depuis le 26 novembre, la nouvelle enquête publique sur la Jonction Est à Toulouse bat des records de participation. Selon notre décompte, plus de mille personnes se sont exprimées, à ce jour. Les avis sont majoritairement opposés au projet de nouvel échangeur autoroutier entre Montaudran et Lasbordes.

« Néfaste » ou « indispensable » ? Le projet de Jonction Est fait toujours autant débat. La construction d’un échangeur sur le périphérique et d’une liaison routière entre Montaudran et Lasbordes est un serpent de mer datant de 2005. Selon ses promoteurs Toulouse Métropole et Vinci Autoroutes, il doit permettre de fluidifier le trafic, mais son coût financier (95,5 millions d’euros selon les dernières estimations) – et environnemental (une zone verte va être sacrifiée pour l’occasion) en font monter plus d’un au créneau.

En 2022, une première consultation des habitants avait mis en évidence une opposition nette de la population : 94 % des 500 contributions étaient défavorables au projet. Depuis le 26 novembre, les habitants des communes concernées sont à nouveau invités à donner leurs avis. Et ils ne s’en sont pas privés.

72,6 % d’avis défavorables

Selon notre décompte, 1 144 personnes se sont exprimées à ce jour. Les partisans de la Jonction Est sont plus nombreux qu’il y a deux ans : 293 personnes et représentants du secteur du BTP ont affiché leur soutien. « Je pense que la création de ce nouvel échangeur va participer à la fluidité du trafic », estime un contributeur. « Je suis tout à fait favorable au projet de la jonction Est. Il est essentiel pour désengorger la route de Revel, qui subit actuellement une augmentation importante du trafic en raison des nouveaux d …