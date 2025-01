Lors de ses voeux à la presse, la présidente d'Occitanie a souhaité se concentrer sur les actions prioritaires pour la région en 2025. Elle n'a pas annoncé sa candidature aux élections municipales toulousaines, sans écarter non plus cette possibilité.

Attendue par les journalistes sur l’annonce d’une éventuelle candidature à la mairie de Toulouse, Carole Delga a botté en touche ce jeudi 23 janvier, cachant à peine son agacement. « Si vous aviez bien lu l’invitation de ce jour, vous auriez compris que j’étais là pour vous parler de la France et de l’Occitanie. Ma priorité est de donner un budget plus juste aux Français », a répondu la présidente de Région.

Si elle réfléchit en effet à l’opportunité de briguer le Capitole, c’est parce que « des sollicitations me sont faites de la part de citoyens, de chefs d’entreprises… », explique l’élue socialiste. Qui se prononcera « quand ce sera le moment ». Dont acte.

Pour ses vœux à la presse, Carole Delga souhaitait avant tout lister ses cinq chantiers prioritaires pour 2025. Le premier ? Préserver le pouvoir d’achat dans une région où le taux de pauvreté est « parmi les pires de France ». Comment ? Grâce à la gratuité des transports scolaires, aux trains et cars liO pour les jeunes, aux trains à un euro pour les salariés ou encore à la participation aux frais de covoiturage.

Déserts médicaux et décarbonation

La Région prévoit aussi de lutter contre les déserts médicaux en continuant à salarier des médecins généralistes (le centième médecin devrait signer son contrat cette année). Elle promet également de maintenir et créer 50 000 emplois, notamment dans l’aéronautique, les énergies renouvelables et dans la santé. « Sans oublier le soutien à nos agriculteurs, qui reste le premier secteur créateur d’emploi avec l’agroalimentaire …