Les caisses bien pleines du micro parti de Carole Delga

Créé en 2023, le micro parti de la présidente du Conseil régional d'Occitanie a recueilli 350 000 euros de dons et contributions diverses cette année là. De quoi soutenir ses ambitions nationales, à défaut de conquérir la mairie de Toulouse.

Un site internet flambant neuf pour mettre en avant une personnalité. Un coordinateur national pour structurer un mouvement centré sur cette même personnalité. Une chaîne Whatsapp pour porter la bonne parole. Sans oublier un rendez‐vous annuel mêlant politique et flageolets. Tout cela coûte de l’argent.

Heureusement, Carole Delga – puisque c’est d’elle qu’il s’agit – n’en manque pas. Comme tant d’autres, la présidente socialiste du conseil régional d’Occitanie a créé son micro parti pour réunir dons, cotisations et financements en tout genre. Fondée en juin 2023, la structure, dénommée « La République en commun », est domiciliée à quelques rues de l’hôtel de région à Toulouse, chez un élu régional de la majorité. Sollicité pour connaître sa place dans l’organigramme de sa patronne, l’intéressé a proposé d’en discuter au téléphone. Puis nous a posé un lapin.

Près de 200 000 euros de dons

Impossible donc d’en savoir plus sur les près de 350 000 euros encaissés par le parti entre juin et décembre 2023. Tout juste sait‐on, grâce à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), que les dons de personnes physiques représentaient 192 743 euros. Une somme qui sous‐entend une organisation bien huilée. Le maire de Toulouse, lui aussi champion de la collecte de dons, en sait quelque chose.

Le reste de l’argent du micro‐parti, soit 152 897 euros, provient de « contributions financières de partis ou groupements …