L'intersyndicale a déposé un droit d'alerte après l'annonce du suicide d'une agente du service RH dont le contrat n'avait pas été renouvelé en décembre.

Tragique nouvelle au conseil départemental de Haute‐Garonne, où le suicide d’une ancienne agente a été connu ce lundi 3 mars. Contractuelle depuis 2022 au service des ressources humaines, cette mère de deux enfants n’avait pas été maintenue dans ses fonctions à la fin du mois de décembre dernier, dans le cadre du plan de réduction de la masse salariale mis en place par le président de la collectivité, Sébastien Vincini.

L’intersyndicale FO, Sud, CGT, CFDT a immédiatement déposé un droit d’alerte concernant le service RH. « Ce dramatique évènement vient fragiliser un peu plus des agents déjà mis à mal depuis plusieurs années au sein de la direction RH », écrit l’intersyndicale, qui déplore un mal‐être encore « plus prégnant depuis le non‐renouvellement des CDD suite aux annonces de l’exécutif ». Et de prévenir : « ce droit d’alerte pourrait déboucher sur un droit de retrait de la part des agents ».

Un élément potentiellement aggravant

« Les collègues sont très mal. Il y a un effondrement général du service. Une cellule psychologique a été mise en place », indique Magali Giner, représentante Force Ouvrière. « On peut imaginer que le non‐renouvellement de son contrat a été un élément aggravant sur une situation personnelle peut‐être compliquée », remarque‐t‐elle. Les syndicats restent cependant prudents à ce stade sur les causes du drame, faute d’avoir été reçus par la direction à ce jour.

Depuis la mi‐janvier, le dialogue social est toujours « rompu » au sein de la collectivité, aux dires de FO. Et ce, alors que les non‐renouvellements de contractuels se poursuivent. « Nous n’avons aucun chiffre malgré nos demandes », déplore Stéphane Borras …