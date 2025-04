Conditions de travail dans l’associatif : « On s’attendait à ce que le constat soit alarmant, mais on ne pensait pas qu’on en était là »

Femme, diplômée, sous‐payée. Voici le portrait type de la travailleuse associative en Haute‐Garonne, un secteur qui emploie près de 38 000 personnes dans le département. Ce constat découle d’une enquête inédite menée entre 2022 et 2024 par le syndicat Asso 31 (affilié à Solidaire), auprès de 210 salariés travaillant dans 155 associations du département.

Si le tableau général, qui vient confirmer des études plus anciennes, ne surprend pas Rémi Azemar, co‐auteur de l’étude, l’ampleur de la précarité de certaines conditions de travail a frappé le syndicaliste. « On s’attendait à ce que le constat soit alarmant, mais on ne pensait pas qu’on en était là. Sur les salaires par exemple, on ne les imaginait pas aussi bas », raconte‐t‐il.

Les représentants des associations interrogées en Haute‐Garonne opèrent dans la santé, la culture, l’insertion, l’écologie ou encore le féminisme. 75 % d’entre eux sont des femmes, une surreprésentation qui correspond plutôt bien aux statistiques nationales (71 % des salariés associatifs en France sont des femmes, selon l’Insee), et la majorité (110 des 210 personnes interrogées disposent d’un diplôme de niveau Master.

Salaires faibles

Un niveau d’étude loin de rimer avec stabilité au travail et salaire élevés à en croire l’enquête. « 70 % des enqu …