Les deux collectivités vont débourser entre 135 000 et 220 000 euros par an pour des études d’opinion sur l’action municipale et métropolitaine. D’une durée d’un an à compter de mars 2025, ce marché pourrait être reconduit trois fois au bénéfice de l’institut Ifop.

La mairie et la métropole de Toulouse ont sélectionné l’Ifop pour réaliser un baromètre et des études d’opinion, à partir de mars 2025. D’une durée d’un an, ces travaux doivent permettre d’évaluer « l’appréciation de l’action municipale et métropolitaine et la perception de la ville et de la métropole ».

Dans l’avis de marché, publié le 4 avril dernier, la collectivité estimait le coût de ces missions à 135 000 euros par an, tout en précisant pouvoir dépenser jusqu’à un maximum de 220 000 euros. Le marché étant reconductible trois fois, la proposition de l’Ifop s’élève à 540 000 euros, soit quatre fois le coût annuel estimé de la prestation. Une somme qui serait financée aux deux tiers par Toulouse Métropole.

Dans le détail, l’appel d’offres demande au prestataire « d’évaluer l’action municipale et métropolitaine et la perception de la ville et de la métropole », sur de « grands thèmes structurants ». L’Ifop devra réaliser « des études auprès des Toulousains et habitants de Toulouse Métropole » et « dresser un état des lieux de la vie à Toulouse et dans la Métropole », « explorer l’univers des perceptions des habitants », « identifier et hiérarchiser les enjeux et attentes prégnants sur la commune et dans la Métropole » et « connaître le regard que les habitants portent sur l’action municipale et métropolitaine ».

Pour remplir sa mission, l’Ifop devra monter « une équipe pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études pour les collectivités locales » qui serait composée de …