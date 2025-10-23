L’hommage de Jean‐Luc Moudenc à Nicolas Sarkozy fait polémique

Le maire de Toulouse a affirmé sur son soutien à Nicolas Sarkozy avant l'incarcération de ce dernier à la prison de la Santé. Un message qui a provoqué l'indignation à gauche.

Le 21 octobre 2025, jour de l’incarcération de l’ancien président de la République, Jean‐Luc Moudenc a salué, sur le réseau social X, « l’immense dignité de Nicolas Sarkozy face à l’épreuve » et lui a exprimé « chaleureusement [s]a vive estime et toute [s]on amitié ».

Il n’est pas surprenant que le maire de Toulouse renouvelle publiquement son hommage à l’ancien homme fort de la droite. C’est à lui qu’il doit son poste de haut fonctionnaire accordé après sa défaite municipale de 2008. Et, en ces temps de campagne municipale, il n’est pas inutile de donner des gages à l’électorat sarkozyste toulousain.

Mais, rappelons‐le, l’artisan de la banalisation de l’extrême droite pendant son quinquennat a été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une condamnation assortie d’une exécution provisoire. On est loin d’un Edmond Dantès ou d’un Alfred Dreyfus dont Nicolas Sarkozy affirme vouloir s’inspirer pendant sa détention.

