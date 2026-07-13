Le maire de Toulouse ordonne l’expulsion d’une centaine de personnes sans solution de relogement

Quelques jours après avoir été salué par l'Ordre de Maltre pour son action envers les sans-abris, Jean-Luc Moudenc ordonne l'évacuation d'un bâtiment occupé par un groupe de mineurs étrangers isolés.

Distingué par l’Ordre de Malte pour son engagement envers les sans‐abris, le 20 juin dernier, Jean‐Luc Moudenc a ordonné moins d’un mois plus tard l’évacuation d’un bâtiment occupé par personnes sans solution de logement.

Dans un arrêté signé par son adjointe Claire Nison, le 8 juillet, le maire de Toulouse ordonne l’évacuation d’urgence de l’ancienne résidence universitaire, située au 159 rue Louis Plana, près du métro Roseraie. Propriété de Toulouse métropole, le bâtiment abrite depuis novembre 2024 une centaine de jeunes mineurs étrangers isolés de 14 à 17 ans, en attente de reconnaissance de leur minorité par le département.

La mairie base sa décision sur les deux départs d’incendie survenus les 18 et 27 mai 2026 dans le lieu et sur un courrier du directeur départemental du Service d’incendie et de secours de la Haute‐Garonne du 27 mai « attirant l’attention du maire sur la situation de grave danger de l’immeuble ». L’arrêté rappelle également que la Cour d’appel de Toulouse a ordonné le 16 avril dernier l’expulsion des occupants et que le délai de six mois accordé pour cette évacuation « est incompatible avec les risques » pesant sur les occupants.

Le collectif Autonomie, qui accompagne dans leurs démarches ces jeunes, pour la plupart originaires d’Afrique de l’Ouest, a déposé le 10 juillet un référé liberté devant le tribunal administratif de Toulouse, pour demander la suspension de l’arrêté.

« Le problème est qu’il n’y a eu aucune évaluation ni aucune solution …