En rétention près de Toulouse, il choisit d’avaler des piles plutôt que l’expulsion

Désespéré par la perspective d'une expulsion, un Tunisien retenu au centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu a avalé des piles jeudi dernier. N'ayant pas reçu de soins appropriés, il est depuis samedi dans un état alarmant. Mais risque toujours d'être renvoyé du territoire.

Alors que les yeux sont braqués sur les agissements criminels de la police de l’immigration états‐unienne, la politique de rétention administrative française, soumise à un durcissement continu ces dernières années, fait encore parler d’elle.

Jeudi 22 janvier, Saifedine R., un Tunisien de 29 ans, placé en rétention au centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu depuis deux mois, a ingéré des piles. « Il a fait ça parce qu’il ne veut pas partir. Le jour où il a su que la préfecture avait obtenu un laisser‐passer pour la Tunisie et qu’il risquait de partir dans un vol, il a dit » ma vie est finie » », raconte un voisin de cellule, contacté au téléphone par Mediacités.

Saifedine avait été tenu au courant qu’un vol Toulouse‐Tunis était prévu pour ce mardi 27 janvier au matin.

Placé à l’isolement et sous surveillance médicale après l’ingestion des piles, jeudi à 14 heures, par l’administration du CRA, il en est sorti le lendemain à 14h40 pour réintégrer sa cellule. Vingt‐quatre heures qu’il a très mal vécues et durant lesquelles il dit avoir été maltraité dans un témoignage publié vendredi sur le site Toulouse anti CRA.

Trop souffrant et affaibli, Saifedine n’a pas pu nous répondre directement. « Quand ses collègues ont vu qu’il avait des douleurs, ils ont appelé les pompiers, mais le CRA a refusé qu’ils viennent en disant que c’était au médecin du centre de …