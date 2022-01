Ce jeudi 27 janvier à 14h, le tribunal de Lille a prononcé la relaxe de Christophe Roquette, ex-administrateur du géant de l'agroalimentaire Roquette frères (Lestrem), jugé pour des faits « d’atteinte à la liberté du vote dans une assemblée d’actionnaires ». Lors du procès qui s’était tenu le 18 novembre dernier, le parquet de Lille avait requis six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende.

Les faits concernent un délit d’achat de voix lors d’un vote suspicieux survenu le 2 décembre 2011 à l’issue d’une assemblée générale ayant modifié la gouvernance de Roquette, un fleuron de l’économie régionale générant 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 8 300 salariés dans 100 pays.

Comme nous l’annoncions dans notre enquête sur la crise interne sans précédent qui déchire le leader mondial de l'amidon, ce litige oppose depuis cette date deux clans issus des deux branches formées par les héritiers des deux frères fondateurs de l’entreprise, Germain et Dominique Roquette, regroupant aujourd’hui plus de 300 actionnaires familiaux.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2021/12/09/guerre-dynastique-mue-manageriale-le-fleuron-industriel-roquette-dans-la-tourmente/

Avant cette assemblée générale, ces actions familiales étaient réparties au sein de plusieurs holdings créées au fil du temps pour regrouper les participations de certaines fratries et de leurs enfants, voire petits-enfants. Lors de cette AG de 2011, c’est officiellement dans un souci de simplification administrative que l’assemblée avait mis à l’ordre du jour un projet de fusion de ces holdings, censée ne rien modifier aux participations de chacun au capital.

Retournement de veste

Sauf que cette fusion a tout de même eu une conséquence non négligeable : elle a modifié la composition du conseil d’administration de l’entreprise, l’entité où sont prises les décisions stratégiques. À l’issue du vote, la branche Germain, majoritaire - avec 66 % du capital - , a perdu quelques sièges au conseil d’administration au profit de la branche Dominique. Sa prédominance est alors conservée, mais fragilisée.

Une partie du clan Germain s’interroge alors sur le retournement de veste soudain et inattendu de l’un des leurs, Christophe Roquette, petit-fils de Germain, pourtant jusque là farouchement opposé au projet de fusion. En votant "pour" avec une partie de sa fratrie, ce dernier avait permis de faire pencher le vote en faveur de la fusion, et donc des Dominique.

Depuis, une vingtaine de membres de la famille de Philippe Roquette (un fils de Germain) le soupçonnent d’avoir orchestré une manœuvre de corruption ayant pour but d’acheter son vote et d’autres dans son clan, et d’avoir en échange été désignés comme bénéficiaires de contrats d’assurances-vie souscrits par deux oncles du clan Germain qui se seraient laissés manipuler.

Pour sa défense, Christophe Roquette, qui a quitté le conseil d’administration de l’entreprise début 2021, avait argué lors de son procès en novembre dernier que ces assurances-vie n’avaient rien à voir avec de la corruption, mais qu’il s’agissait d’une forme de rééquilibrage de la mutualisation de l’impôt sur la fortune, une pratique qui avait cours dans la famille bien avant les faits incriminés.

« Je prends acte de cette décision, et j’attends de voir si le procureur fera appel ou non de cette décision, que je trouve étrange, je ne vous le cache pas », nous a confié Stéphane Dhonte, l’avocat des plaignants, à l’issue de la relaxe de Christophe Roquette prononcée par Jean-Marc Defossez, premier vice-président adjoint de la 8e chambre correctionnelle.

Fusion impossible ?

Le dossier n’est de toute façon pas soldé. Car il fait l’objet, en parallèle, d’une autre plainte déposée au civil pour demander l’annulation de l’AG de 2011. Dans ce cadre, la cour d’appel de Douai avait, en septembre dernier, en partie donné raison aux plaignants, en accordant à l’entreprise un délai de six mois pour convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire afin de revoter ce projet de fusion.

Selon nos informations, confirmées ce jour par Maître Dhonte, une tentative de vote a été organisée le 3 décembre dernier (10 ans presque jour pour jour après l’AG incriminée) dans les salons feutrés du Crowne Plazza de Lille, et s’est soldée par un échec, l’opposition à la fusion ayant recueilli un peu plus de 33,3 % des voix, entraînant de fait une situation de minorité de blocage. L’entreprise, aujourd’hui dirigée par Édouard Roquette (petit-fils de Dominique) a jusqu’au mois de juin pour trouver une solution et se sortir de l’impasse. À défaut, le tribunal devra, à cette échéance, statuer sur l’incapacité de l’entreprise à refaire avaliser la fusion des holdings...