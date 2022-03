Lancé en novembre 2019, le Dragon de Calais a rencontré un vrai succès public et médiatique. Un « projet artistique et urbain de grande ampleur », selon la Chambre régionale des comptes (CRC) qui lui consacre tout un chapitre dans son dernier rapport à paraître sur la commune de Calais. Mais les éloges des magistrats s’arrêtent là. Car ils identifient plusieurs problèmes, pour la plupart déjà relevés par Mediacités dans deux enquêtes dédiées à l’animal mécanique.

Les gendarmes des finances publiques locales regrettent qu'un « projet majeur » comme celui-ci ait « été lancé sur la base de prévisions peu étayées et dans des conditions qui auraient mérité plus de transparence ». Ils déplorent ainsi le « déficit d’information » dans lequel ont été tenus les conseillers municipaux puisque ces derniers n’ont eu les détails du programme que le jour du vote autorisant son financement. Mais leurs principales flèches visent surtout « les fortes incertitudes entourant les projections de fréquentation et de retombées économiques ».

Des estimations de retombées « peu étayées »

Celles-ci s’appuyaient notamment sur une pré-étude effectuée par le concepteur du Dragon - la Compagnie La Machine - selon laquelle « le projet devait amener 1,1 million de visiteurs et 500 000 payants (…) et 27,5 millions d’euros de retombées », rappelle la chambre. Or il s’agit de « chiffres non-étayés », tacle-t-elle. Qu’il s’agisse du niveau retenu pour le panier moyen de dépense sur place (25 euros, « non explicité ») ou de l’estimation de la fréquentation.

« L’hypothèse des 500 000 tickets vendus pour Calais représente plus des trois-quarts du niveau de atteint par La Machine de l’île à Nantes (650 000 tickets) », observe-t-elle dans une comparaison que Mediacités avait également utilisée. Et ce, « alors que la population de l’aire urbaine de Calais représente moins de 20 % de celle de Nantes. »

Cette promesse de millions d’euros de retombées semble avoir pour but de justifier l’investissement de départ (25 à 30 millions d’euros) et les importantes dépenses de fonctionnement. Problème, aucun outil d’évaluation n’a encore été mis en place. « Dès lors que ce projet s’inscrit dans une démarche plus large visant au développement de l’attractivité du territoire », la chambre recommande donc à la ville de « réaliser une évaluation biennale des retombées touristiques et économiques des Machines de Calais incluant un suivi statistique du public et de sa provenance géographique. »

« C’était déjà dans les cartons lors de mon entretien d’embauche en 2018 mais c’est bien que la cour l’ait repris, réagit Jean-Philippe Javello, le directeur général de la société en charge du projet, interrogé par Mediacités. Ensuite, c’est une question de méthodologie : mesurer la fréquentation sur un équipement en fonctionnement, c’est simple ; mais les retombées économiques, c’est beaucoup plus compliqué. Ça sera mis en place en 2023. »

Un modèle structurellement déficitaire

La chambre s’attarde aussi sur le choix de la Ville de Calais de constituer une Société publique locale (SPL) afin d’exploiter le Dragon. Elle observe que si cette décision « a été précédée d’une véritable réflexion (...), elle a pour conséquence de faire peser, in fine, le risque d’exploitation sur les actionnaires de cette société et, en premier lieu, sur la commune. » Or ce risque est avéré.

Le modèle économique est déjà « structurellement déficitaire », écrit la CRC. Il nécessite donc « le versement d’une subvention annuelle par la commune ». Soit 870 000 euros en régime de croisière, selon la chambre. Voire 1,09 million d’euros, selon un document financier de la SPL évoqué dans un article récent de Mediacités.

De plus, les recettes issues des « voyages » en Dragon s’avèrent beaucoup moins importantes que prévu. La faute à une surestimation du nombre de personnes transportables (les calculs prévisionnels de billetterie ont notamment pris en compte... les des deux salariés aux commandes de la machine, s’étonnent les magistrats). En revanche, d'autres aléas ont été sous-estimés, notamment la météo et les incidents techniques. Or ces derniers ont tendance à se multiplier en raison de la fragilité du Dragon et de ses petits frères - Varans et autres Iguanes mécaniques - qui sont tous des prototypes. Le déficit structurel n’est donc par près de se réduire…

Et encore ! La ville a fait jouer une dérogation pour ne pas intégrer les dépenses des festivités liées au Dragon dans son plafond de fonctionnement. Le problème est que ces coûts importants interviennent dans un contexte financier tendu. Dans son rapport, qui aborde plusieurs dossiers, dont celui de la gestion de La Maison pour tous - également objet d’une enquête de Mediacités -, la chambre pointe la trajectoire financière peu favorable de la commune depuis 2016.

« Sa capacité de désendettement est ainsi passée de 6,5 ans à 10 ans en 2020 », précise-t-elle. « Compte tenu du programme d’investissement anticipé », elle estime que cette situation pourrait encore se dégrader pour atteindre 12,1 ans en 2025, « soit au delà du seuil d’alerte de 12 années ». Reste donc à savoir si le Dragon sera un facteur d’aggravation de la dette ou un élément de la solution, en contribuant à une hausse de l’activité locale et donc des recettes fiscales. Mais le trésor du Dragon existe-t-il vraiment ?