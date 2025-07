Anne* était en train de faire ses gammes chez elle, lorsque la police a sonné chez elle, jeudi 19 juin, peu avant 19 heures.

Une interpellation à laquelle la musicienne ne s’attendait plus, trois mois après l’action spectaculaire du 27 mars, lors de laquelle elle et trois autres artistes ont interrompu le conseil municipal. Rapidement maîtrisés, les quatre comparses, qui protestaient contre la politique d’austérité budgétaire de la mairie, avaient alors dû décliner leur identité et laisser leurs numéros de téléphone à des agents de police. Depuis, seul l’un d’entre eux, Jan*, avait été convoqué en tant que témoin, et entendu lors d’une brève audition le 22 mai. « Cela a duré cinq minutes. J’ai dit que je n’avais rien à déclarer et j’ai signé », relate le quadragénaire à Mediacités.

https://www.mediacites.fr/culture/toulouse/2025/04/09/qui-a-interrompu-le-conseil-municipal-de-toulouse-le-27-mars/

Hasard ou non, c’est la veille du dernier conseil municipal, qu’a eu lieu l’arrestation ‑inattendue donc‐ d’Anne. Un conseil municipal, qui se tenait dans une ambiance tendue ‑suite aux révélations de Mediacités sur la campagne de 2020- et lors …