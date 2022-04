Juillet 2020, deux mois après la fin du premier confinement. Le centre hospitalier de Tourcoing annonce le lancement d'une vaste étude sur le Covid long. Il s'agit alors de suivre pendant un an des centaines de patients – potentiellement un millier – qui présentent encore un ou plusieurs symptômes deux mois après avoir contracté le virus et qui n'ont pas été hospitalisés pendant la première vague. Une vingtaine d'hôpitaux doivent se mobiliser à travers la France pour constituer cette cohorte. C'est l'opération « Cocolate ».

Le sujet est nouveau, le nom accrocheur : les médias adorent ! De L'Express au Monde en passant par Mediapart, le spécialiste des maladies infectieuses Olivier Robineau, responsable de l'étude, multiplie les interviews. Et pourtant deux ans après, plus personne ne parle de ce projet de recherche. Mediacités a voulu savoir pourquoi. « Le travail est plus modeste que prévu », répond le docteur Robineau, lors d'une première interview le 14 mars. « Nous suivons actuellement 80 ou 90 patients dans une dizaine de centres. Mais nous ne travaillerons pas sur les données avant juin au moins. » Il faudra donc attendre avant de pouvoir lire un article scientifique sur Cocolate.

Un suivi étendu à 24 mois

Pourtant, le sujet n'a rien perdu de son acuité : en France, des centaines de milliers de personnes souffrent d'un Covid long, une forme particulière de la maladie qui peut se traduire par 200 symptômes différents. À Tourcoing, la consultation du docteur Robineau a d'ailleurs accueilli entre 250 et 300 patients depuis le début de l'épidémie. Elle en suit toujours une cinquantaine, avec pour symptômes principaux une forte fatigue, un essoufflement, des troubles cognitifs ou encore des troubles digestifs.

« Cocolate a été le premier projet proposé sur cette thématique [du Covid long] mais il n’était pas forcément parfait »

Alors, comment expliquer que l'étude n'ait pas pris l'ampleur annoncée ? « Cocolate a été le premier projet proposé sur cette thématique [du Covid long, NDLR] mais il n'était pas forcément parfait », concède Olivier Robineau, joint une deuxième fois le 29 mars. « Nous n'avons pas eu de financement pour des raisons que j'estime justifiées : ce projet poursuivait peut-être trop d'objectifs et ne correspondait pas à la demande de données épidémiologiques en population générale. »

En l'absence de financement national, la démarche a été soutenue par le budget recherche de l'hôpital de Tourcoing. « Certes, nous avons constitué un petit groupe de patients mais nous allons très bien les suivre sur le très long terme », promet le Docteur Robineau. « Je pense que nous aurons des résultats intéressants. À l'origine, nous n'avions pas prévu que les symptômes pourraient durer si longtemps. Nous avons donc décidé de prolonger le suivi sur une durée de 24 mois. »

Une coopération avec les médecins de ville

Pour compléter ses travaux, Olivier Robineau a aussi lancé en avril 2021 « Cocovilate », une deuxième étude financée par l'Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France et l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux. « L'objectif est de comparer les motifs de consultation entre des gens qui ont fait le Covid et d'autres qui ne l'ont pas fait », explique l'infectiologue. Une cinquantaine de patients a déjà accepté de participer (sur un objectif de 1 800). Le projet va être relancé après les vacances de Pâques : la procédure de recueil de données va être simplifiée pour que la démarche soit moins chronophage pour les médecins de ville.

Olivier Robineau participe aussi à « French Covid », une enquête lancée au tout début de l'épidémie auprès de patients qui ont du mal à récupérer après leur hospitalisation. Le médecin tourquennois coordonne enfin la réflexion sur les projets de recherche liés au Covid long, au sein de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE). Un travail mené avec Henri Partouche, médecin généraliste et professeur à la faculté de médecine de Paris Descartes, et Marc Bardou, professeur au CHU de Dijon.

Des pistes de recherche multiples

L'ANRS-MIE porte depuis janvier 2021 la recherche française sur le Covid-19. Un premier appel à projets, clos en décembre 2021, a permis de lancer dix projets sur le Covid long. Comme celui mené par Vincent Prevot, directeur de recherche Inserm au CHU de Lille, sur l'impact cérébral de la maladie et le risque de vieillissement prématuré. Le deuxième appel à projets s’est terminé le 31 mars 2022. Les dossiers sélectionnés seront connus dans les prochaines semaines.

« Il faut rester extrêmement ouvert à la discussion et laisser les chercheurs travailler »

Mais que faut-il chercher ? Dans quelle direction s'orienter ? La maladie est tellement multiforme... Des chercheurs explorent des pistes physiopathologiques, qui vont d'une défaillance du système de défense immunitaire à une origine génétique. D'autres se demandent s'il ne s'agirait pas de « troubles fonctionnels », autrement dit psychosomatiques. « Aujourd'hui, le syndrome post-Covid est admis par tous mais on ne connaît pas encore les causes », souligne Olivier Robineau. « Il faut rester extrêmement ouvert à la discussion et laisser les chercheurs travailler », réclame-t-il.

Le sujet est très sensible pour les patients, qui se sont longtemps heurtés à des médecins qui leur disaient que leur maladie était « dans leur tête ». « Notre association est evidence-based-medicine [médecine fondée sur des preuves, NDLR] et ne rejette aucune hypothèse », affirme Slovan, qui suit de près tous les projets de recherche pour l'association #ApresJ20. « Nous constatons toutefois que l'hypothèse psychosomatique est quasiment inexistante dans le monde et ne concerne que quelques chercheurs en France. »

Le ministère de la Santé a annoncé le 17 mars 2022 qu'il allait consacrer 10 millions d'euros à la recherche sur le Covid long, après avoir déjà investi 9,51 millions. « Les sommes engagées en France sont encore peu élevées au regard de la prévalence des cas de Covid longs, observe Slovan. Par contraste, les États-Unis ont débloqué assez tôt de grosses sommes en recherche fondamentale. » Au printemps 2021, les USA ont en effet débloqué 1,15 milliard de dollars sur quatre ans, comme l'explique la revue scientifique Nature.